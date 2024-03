Exposition « Ukraine, elles ont choisi de vivre » par Pierre Bergé dit Pedro TARBES Tarbes, lundi 15 avril 2024.

Exposition « Ukraine, elles ont choisi de vivre » par Pierre Bergé dit Pedro TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

L’exposition proposée est née du projet Pedro pour l’Ukraine…

« Un projet à la fois humanitaire, artistique… Humaniste ? En réaction immédiate au lendemain du 24 Février 2022, les dessins se sont enchaînés chaque jour et la première exposition a lieu en Juin 2023 à l’Artelier à Tarbes.

Les contacts sont pris. Le premier terrain « Regards à l’Est » est réalisé en Ukraine en juillet 2023 dons de dessins, exposition débat, accrochage de grands formats dans les zones bombardées autour de Tchernihiv.

Une seconde pratique « Elles ont choisi de vivre » a lieu en Février 2024 don des livrets des poèmes traduits, dons de dessins… Les récits se multiplient grâce aux ateliers et accroches in situ.

Invités, nous participons à Tchernihiv au Forum contre les crimes de guerre.

Le troisième volet « Fixer les mémoires » est en préparation.

Tous les bénéfices des ventes des œuvres vont aux familles sur place, aux réfugiés (Portés ouvertes 65) ou financeront le troisième voyage.

L’art est fort, l’art est utile, l’art est humanisme. »

Exposition à découvrir

> Jusqu’au 30 avril du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

> Du 2 au 11 mai du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

> Présence de l’artiste les 16, 18, 23 et 25 avril de 15h à 17h

> Des œuvres seront également présentées du 15 avril au 10 mai dans le Hall de la Mairie de Tarbes

Début : 2024-04-15

fin : 2024-05-11

TARBES 3 Cours Gambetta

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

