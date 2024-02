Exposition « Trésors cachés » Quimper, lundi 8 avril 2024.

Cette année, le musée de la Faïence a confié le choix des pièces de son exposition aux collectionneurs et amateurs de faïence de Quimper en leur demandant de leur confier ce qu’ils considèrent comme leur plus belle pièce, leur fierté ! Les trésors que le musée s’apprête à accueillir prennent la forme de céramiques, d’une série de pièces, d’une planche d’artiste ou d’atelier… Ainsi, seront exposés une série exceptionnelle d’objets qui brillent par leur rareté, par leur esthétisme mais aussi par la petite histoire que chaque propriétaire va vous raconter. A travers cet ensemble de pépites, bien souvent inédites, plongez dans l’histoire passionnante de la faïence de Quimper, avec ces styles, ces modes et ces artistes qui ont contribués à sa réputation. .

Début : 2024-04-08 10:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

14 Rue Jean-Baptiste Bousquet

Quimper 29000 Finistère Bretagne

