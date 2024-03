Exposition « Tous Humains » au Collège Marcel Pagnol collège marcel pagnol Valence, lundi 25 mars 2024.

Exposition « Tous Humains » au Collège Marcel Pagnol La Licra Drôme propose l’exposition « Tous Humains » comme outil de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 25 mars – 5 avril collège marcel pagnol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T09:00:00+01:00 – 2024-03-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-05T09:00:00+02:00 – 2024-04-05T17:00:00+02:00

Evènement non ouvert au grand public

L’exposition “Tous Humains” a été réalisée par l’Espace Mendès France, un centre de culture scientifique, technique et industrielle situé à Poitiers. La section drômoise de la Licra en a acquis les droits de diffusion, et Jean Roche, membre de la section a réalisé d’autres panneaux sur les discriminations, le racisme et l’antisémitisme qui complétent l’exposition.

Cette exposition explore l’évolution de l’homme et ses origines. Elle débute par une chronologie de l’humanité, mettant en lumière les 8 milliards d’individus sur Terre appartenant à une seule espèce : Homo sapiens. Cette espèce, animal, mammifère et primate, trouve ses racines en Afrique il y a environ 300 000 ans, avant de se disperser à travers des migrations successives.

Bien que nos organes varient en volume et en forme d’un individu à un autre, leurs fonctions restent constantes. Malgré nos différences physiques telles que la couleur de peau, la forme du nez ou les empreintes digitales, nous sommes tous Homo sapiens. Notre diversité se manifeste à travers nos styles de vie, nos langues, nos coutumes, nos croyances et nos pratiques culturelles, toutes étant d’égale valeur.

Il est souligné que les races humaines n’existent pas. Malgré la diversité culturelle et géographique, la génétique a confirmé l’inexistence des races au sein de notre espèce.

Pourtant, le racisme persiste en tant que construction politique et idéologique, déconnecté des bases scientifiques. La loi est indispensable pour sanctionner le racisme, mais l’éducation demeure primordiale. Le racisme ne devrait pas être considéré comme une simple opinion, mais comme un délit.

Cependant, malgré l’unité de l’humanité, des discriminations persistent, établissant des hiérarchies au sein des sociétés, notamment à travers l’avènement du patriarcat et de l’esclavage, des réalités encore présentes de nos jours.

collège marcel pagnol Rue Henri Becquerel, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

racisme antisémitisme

Licra Drôme