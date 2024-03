Fête du muguet Marsanne, mercredi 1 mai 2024.

Fête du muguet Marsanne Drôme

Au programme circuits découverte en voitures avec roadbook, manèges, marché artisanal, jeux et manèges en tout genre, vente de fleurs, plants et légumes, guinguette et petite restauration.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitefetesmarsanne@gmail.com

L’événement Fête du muguet Marsanne a été mis à jour le 2024-03-19 par Montélimar Tourisme Agglomération