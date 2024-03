Exposition temporaire « Tous à la plage, villes balnéaires du 18ème siècle à nos jours » Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron, samedi 18 mai 2024.

Exposition temporaire « Tous à la plage, villes balnéaires du 18ème siècle à nos jours » Visite libre de l’exposition temporaire consacrée à la peinture de paysages oléronais. Samedi 18 mai, 19h00 Musée de l’Île d’Oléron

Cette exposition itinérante coproduite par la Cité de l’architecture et du Patrimoine, le Centre des monuments nationaux, la Ville de Royan et le CAUE de la Charente-Maritime, présente la singularité de l’architecture et de l’urbanisme des bords de mer en France, en référence à des exemples étrangers. Elle retrace aussi l’évolution de la société et de son rapport au littoral à travers des objets cultes. Adaptée au musée de l’ile d’Oléron, elle est l’occasion de présenter des collections liées au thème des bains de mer.

L’exposition est entièrement traduite en anglais.

Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 05 16 http://www.musee-ile-oleron.fr Le musée présente une synthèse de l’histoire et de l’ethnographie de l’île d’Oléron. Sa collection permanente présente l’évolution des hommes sur le territoire insulaire du Néolithique à nos jours et permet de suivre les thèmes principaux comme la saliculture, la viticulture, le gemmage, les pêches, les costumes traditionnels, l’habitat…

