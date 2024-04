Exposition temporaire « André Mare, visions équines Le Cheval chez André Mare une passion » Musée Fernand Léger André Mare Argentan, samedi 6 juillet 2024.

Exposition temporaire « André Mare, visions équines Le Cheval chez André Mare une passion » Musée Fernand Léger André Mare Argentan Orne

Le cheval a une place importante dans le travail de peintre d’André MARE. On le retrouve dans ses dessins d’enfance et sur certaines toiles. Cet animal est représenté tantôt au repos et tantôt montrant toute sa force et sa puissance. En cette année des jeux olympiques, un clin d’œil à cet animal dans la peinture d’André Mare semblait incontournable.

Horse play an important role André Mare’s painting work. It can be found in his childhood drawings and painting. Horse is represented on rest or demonstrating its power.In this year of he Olympic Games, a wink to this animal in Andre Mare’s painting seemed unavoidable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-09-30 12:30:00

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

Argentan 61200 Orne Normandie musee-leger-mare@argentan.fr

