Exposition sur le sport – Parc retailleau Le Parc Retailleau – Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre, vendredi 31 mai 2024.

Exposition sur le sport – Parc retailleau Exposition sur le thème du sport à Mortagne. 31 mai – 2 juin Le Parc Retailleau – Mortagne-sur-Sèvre Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-02T00:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Exposition extérieure dans le Parc Retailleau

Le Parc Retailleau – Mortagne-sur-Sèvre place de la Roseraie Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire Ce bel espace verdoyant et apaisant est un lien harmonieux entre la place du Docteur Pichat et la place de la Roseraie. En tant que lieu de passage, il invite à une pause pour contempler la diversité d’arbres qui le peuplent, tels que le chêne rouge, le séquoia des États-Unis et le cèdre de l’Atlas du Liban, les pins, le tulipier, le grand tilleul

Les plus jeunes visiteurs peuvent profiter des jeux présents dans le parc, dont un circuit à billes, ajoutant une touche ludique à cet environnement naturel. Le parc abrite aussi la stèle de la Mémoire, un monument érigé lors du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nature et mémoire se mêlent ainsi dans ce lieu situé au cœur de la ville.

