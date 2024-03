EXPOSITION SERVIAN Servian, samedi 27 avril 2024.

EXPOSITION SERVIAN Servian Hérault

Les artistes de l’association Ateliers Formes et Couleurs vous présentent leurs oeuvres durant cette exposition. Ces oeuvres sont principalement des peintures sur toiles et à l’huile ainsi que des poteries diverses.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

27 Rue Molière

Servian 34290 Hérault Occitanie

L’événement EXPOSITION SERVIAN Servian a été mis à jour le 2024-03-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE