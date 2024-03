Exposition Reza Sarrafi Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 15 mai 2024.

Exposition Reza Sarrafi Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

La nature morte hyperréaliste

Passionné depuis mon enfance par la peinture, le dessin, l’image et séduit par les plus grands maîtres de la peinture.

Ma peinture est inspirée des maîtres Hollandais, Flamands et plus tard des impressionnistes, mon peintre préféré est Vermeer.

A mes débuts, je peignais essentiellement des paysages et personnages, en visitant les musées, j’ai découvert les peintures des maîtres de la nature morte, je n’avais jamais peint de la Nature Morte, je me suis lancé pour étudier leurs techniques. J’ai adoré le côté intimiste et complexe de la Nature Morte, basé sur la composition et la mise en espace des sujets dans lequel formes et matières prennent vie grâce à la lumière et la couleur.

Tout ne tient parfois qu’à un détail, mes oeuvres tiennent compte de ce détail que j’aime exploiter pour rendre mes compositions plus vraies que nature.

Ma peinture évolue vers un univers où les formes, les lignes, les couleurs, la composition des motifs débouchent sur le mystère de la création vraie voir l’invisible et dire l’indicible, montrer pour cacher, détailler pour suggérer, permettre à un tableau de signifier autre chose que ce que l’on voit.

Je suis autodidacte et cela depuis mon enfance à l’âge de 10,12 ans, l’obtention de nombreuses récompenses et prix m’ont incité à faire de la peinture mon métier.

Visite artistique, le vendredi 17 mai à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15

fin : 2024-05-26

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition Reza Sarrafi Erquy a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André