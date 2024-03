Exposition « Rêve de papiers découpés ou l’art du Kirigami » Rieupeyroux, samedi 30 mars 2024.

Exposition « Rêve de papiers découpés ou l’art du Kirigami » Rieupeyroux Aveyron

Découvrez les oeuvres de Karine Augustin Narcisse. Créations à base de papier découpés (livres, feuilles de sachet de thé, papier couleur …).

“Chaque création est unique et apporte un sentiment différent au regard de chacun”

Le kirigami est un art séculaire qui trouve ses racines dans la culture japonaise et est une forme d’expression artistique qui combine le pliage et la découpe de papier pour créer des oeuvres d’art. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-30

16 rue Droite

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie reseau.mediatheques@ccabsv.fr

L’événement Exposition « Rêve de papiers découpés ou l’art du Kirigami » Rieupeyroux a été mis à jour le 2024-03-07 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA