Exposition Regard sur le Débarquement de Jacques DESHAIES Galerie d’art Delobel Ouistreham, samedi 1 juin 2024.

Exposition Regard sur le Débarquement de Jacques DESHAIES Galerie d’art Delobel Ouistreham Calvados

Des huiles, des pastels, des études, et des émulsions du célèbre peintre seront exposées.

Jacques Deshaies s’installe à Bernières sur Mer en 1991. Dans sa cabine de plage il réalisera de nombreux dessins, croquis, études, émulsions et qui deviendra son second atelier. Les cabines de plage, les pontons d’Arromanches deviennent le lieu et les éléments composant les mises en scènes de ses travaux. On y retrouve un fervent hommage au sacrifice de ces hommes débarqués.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-13 18:00:00

Galerie d’art Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

