Exposition Raconte-moi le 6 juin Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye, lundi 3 juin 2024.

Vendredi

Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement :

A travers cette exposition, les élèves de 3ème du collège Etenclin proposent les portraits et les témoignages des civils, habitants de la Manche en 1944. Enfants ou jeunes adultes, le Débarquement appartient à leur histoire intime et le travail de mémoire pour la célébration du 80ème anniversaire de la Libération, implique d’apporter leurs regards face à l’histoire militaire. Cette exposition est le fruit d’un travail mené en histoire, français et arts plastiques, tout au long de l’année scolaire.

Vernissage vendredi 14 juin, à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-06-29

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

