Exposition Que s’étendent mes ailes de Christian Gazan Melgven, lundi 1 juillet 2024.

Exposition Que s’étendent mes ailes de Christian Gazan Melgven Finistère

Voyageur, Christian Gazan compte trente années d’expérience artistique sur tous les terrains. Il nous présente ici ses derniers travaux inspirés par l’observation lente et quotidienne de la vie des oiseaux et des hommes, de la nature, des côtes et des montagnes. Un chemin de vie.

Rencontre avec Christian Gazan le samedi 20 juillet à 11h .

Début : 2024-07-01 11:00:00

fin : 2024-07-31 18:00:00

Chapelle de Bonne-Nouvelle

Melgven 29140 Finistère Bretagne culturel@melgven.fr

