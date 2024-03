Exposition Pique Fleurs Arts Passion Saint-James, samedi 8 juin 2024.

Exposition Pique Fleurs Arts Passion Saint-James Manche

Couture, patchwork, rénovation de fauteuils, art floral, cartonnage et encadrement, modelage, arts plastiques enfants, acrylique et mixed media, pastel sec, aquarelle.

Tous les jours de 14h à 18h, sauf mardi de 9h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-14

Centre Culturel de Saint Benoit

Saint-James 50240 Manche Normandie piquefleurs.artspassion@gmail.com

