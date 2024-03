Exposition-Photo – Université Inter-âges La Catiche St lyphard, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-14T14:00:00+02:00 – 2024-06-14T18:00:00+02:00

Depuis plusieurs années, les photographes amateurs de l’Université Inter-âges de Saint-Nazaire régalent nos yeux de leurs plus beaux clichés.

Venez appréciez leur point de vue et leur regard artistique sur les paysages qui nous entourent.

La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-photo-universite-inter-ages-st-lyphard.html »}]

CULTURE EXPOSITION