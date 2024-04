Exposition Pérégrination Rosheim, samedi 27 avril 2024.

Exposition Pérégrination Rosheim Bas-Rhin

Un cheminement spirituel en 43 aquarelles par l’artiste Luc Dornstetter autour du texte d’Ernest Sabato On s’embarque pour des terres lointaines, on cherche la nature, on est avide de la connaissance des hommes, on invente des êtres de fiction, on cherche Dieu et puis on comprend que le fantôme que l’on poursuit n’est autre que Soi-même.

Vernissage le samedi 27 avril à 15h et Finissage prévu le dimanche 26 mai à 17h, par un concert d’orgue de Kaczmarczyk Jarek et lecture de textes liés aux œuvres de l’exposition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

107 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est arimuller@wanadoo.fr

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile