Exposition Oripeaux et colifichets Kaysersberg Vignoble, mardi 14 mai 2024.

Exposition Oripeaux et colifichets Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

La talentueuse créatrice de mode Sabine Gaxotte est spécialisée dans la confection et plus particulièrement les vêtements grand taille pour les femmes.

Oripeaux et colifichet de Sabine Gaxotte, créatrice de mode à Nancy, s’est spécialisée dans la confection de vêtements en taille gourmande. Etoffes confortables, faciles à vivre, une mode unique et le tout à des prix abordables.

Elle est adepte du zéro déchet , en effet une modiste réutilise ses grandes chutes de tissus, une créatrice d’accessoires textiles utilise les plus petites chutes, et les dernières chutes servent à recouvrir les boutons. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 10:00:00

fin : 2024-05-20 12:00:00

101 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

L’événement Exposition Oripeaux et colifichets Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg