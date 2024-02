EXPOSITION NUANCES Place de la 2ème DC Lunéville, vendredi 28 juin 2024.

EXPOSITION NUANCES Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

40 projets originaux vous plongeront dans une diversité d’univers traduits dans une multiplicité de matériaux et de techniques. Tantôt œuvres d’art, tantôt objets fonctionnels et design, ce sont les matériaux verre, bois, osier, textile qui sont travaillés tout en nuance dans des compositions subtiles ou prononcées. Traduits en vitraux, pâtes de verre, verres soufflés à la canne ou filés au chalumeau, broderies raffinées, pièces d’ébénisteries, savants tressages d’osier et de paille, sièges tapissés…, ils font la démonstration des résultats obtenus dans ces formations qui lient intimement les métiers d’art, les savoir-faire à l’art contemporain.

COMPRIS DANS LE PARCOURS DE VISITETout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 09:00:00

fin : 2024-06-28

Place de la 2ème DC PAVILLON / COMMUN NORD

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement EXPOSITION NUANCES Lunéville a été mis à jour le 2024-02-22 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS