Exposition Montigny Place du Marché Cluny, mercredi 17 avril 2024.

Exposition Montigny Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Fidèle à Cluny, Joël Montigny, le portraitiste des stars présente ses nouveaux pastels travaillés à la cire chaude. Portraits, paysages… richement colorées, baignées de lumière. L’artiste pose sur le monde un regard tendre.

En 1970 à Beynost, une institutrice accroche au mur de sa classe une reproduction de Van Gogh. Un geste anodin qui bouleversera un destin. À sept ans, Joël Montigny, découvrant la force de la couleur, plonge dans la peinture pour ne plus jamais lâcher les pinceaux.

Dans les années 1980, l’artiste, séjourne six mois en Angleterre où il invente la technique du pastel à la cire chaude.

En 1990, il s’installe à Paris où il devient l’ami des grands de notre temps.

Rêvant de démocratiser la peinture, il signe des affiches de spectacles,

d’évènements sportifs (Jeux Olympiques 92), des pochettes de disques et les

illustrations de soixante livres.

Pluridisciplinaire, l’artiste troque le pinceau contre le micro, le temps d’enregistrer Rythme en Couleurs, un disque sorti chez Arcade en 1995.

Voyageant entre la couleur et les mots, en 42 ans, Montigny a également écrit treize livres dont le Parfum des saisons son dernier, un journal poétique et introspectif illustré de 200 pastels couleurs où l’artiste raconte ses plus belles rencontres.

Il tisse avec le public une belle histoire d’amour et de fidélité. Rêvant de démocratiser la peinture, s’inspirant des comédiens et des chanteurs qu’il côtoie, Montigny part chaque année en tournée d’exposition pendant 6 mois à la rencontre du public. On se souvient de ses grandes expositions très médiatisées telle ces Noces Barbares d’après Queffelec, Couleurs pour l’Abbé Pierre , parrainé par Robert Hossein, Duo pour une expo avec Hugues Aufray, Fantasmagories de Fellini au Palais Royal ou Mémoire d’Enfance à la mairie de Paris. Montigny a participé à de nombreuses émissions de radio, télévision, et plus de mille articles lui ont été consacrés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

Place du Marché Galerie Victor Dury

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté j.montigny@orange.fr

L'événement Exposition Montigny Cluny a été mis à jour le 2024-03-19