Exposition « Mission Potager » Varennes-sur-Allier Allier

Venez découvrir les fruits et les légumes et comprendre comment les consommer de façon durable . De précieux conseils vous seront alors partagés.

Cette exposition est accompagnée de jeux de société pour le plaisir des grands et des petits

Début : 2024-03-01

fin : 2024-04-30

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque.varennes@interco-abl.fr

