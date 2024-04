Exposition Marines Concarneau, samedi 6 avril 2024.

Exposition Marines Concarneau Finistère

Découvrez l’exposition Marines et laissez-vous emporter par l’univers

maritime coloré de l’artiste peintre Jean-Jacques Barzic. Concarnois

inspiré par son environnement, il a produit des milliers d’oeuvres durant

35 ans, dont la grande majorité traite de la mer et son univers. Avec plus

d’une trentaine d’oeuvres, découvrez une vision colorée et variée sur un

patrimoine local, le patrimoine maritime.

Les oeuvres du peintre seront proposées à la vente (1) tout au long

de l’exposition. 60% de la somme recolletée par l’artiste à l’issue de

l’exposition sera reversée à la SNSM de Trévignon-Concarneau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-06-23

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

L’événement Exposition Marines Concarneau a été mis à jour le 2024-04-08 par OTC CCA