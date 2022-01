EXPOSITION « LUMIÈRE ET MATIÈRE » D’ANDRÉ SCHEMBRI Fresnay-sur-Sarthe, 29 janvier 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

EXPOSITION « LUMIÈRE ET MATIÈRE » D’ANDRÉ SCHEMBRI Galerie L’arTmature 12 Place Thiers Fresnay-sur-Sarthe

2022-01-29 – 2022-04-02 Galerie L’arTmature 12 Place Thiers

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

« De mon enfance au Maroc, j’ai puisé l’attrait pour les lumières et les couleurs, le goût pour les paysages. Aujourd’hui encore, installé dans le Saônois, les paysages occupent une place majeure dans mes œuvres ; la nature est ce qui a le plus intensément influencé mon travail.

D’abord la nature pose de façon immédiate la question de la lumière ; elle y est à la fois plus intense et plus fragile. Tout en étant omniprésente, elle se soumet à l’environnement.

Ensuite, peindre la nature implique un regard intime sur les matières naturelles, le minéral et le végétal.

Aujourd’hui dans mes toiles, l’exploration de ces deux aspects, la lumière et les matières naturelles, se traduit par une transposition du paysage. J’utilise une palette pouvant aller jusqu’aux couleurs sombres, un contraste des brillances et des mats pour mieux capter la lumière. »

Découvrez l’exposition de peintures d’André Schembri à la Galerie L’arTmature de Fresnay-sur-Sarthe !

+33 6 67 48 28 56 http://www.lartmature.com/

