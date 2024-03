Exposition LOS ÀNGELES Sylvain Despretz, Un dessinateur à Hollywood Rue Saint-Pern Langueux, mardi 2 avril 2024.

Exposition LOS ÀNGELES Sylvain Despretz, Un dessinateur à Hollywood Rue Saint-Pern Langueux Côtes-d’Armor

Sylvain Despretz, illustrateur, peintre, concepteur graphique, réalisateur et storyboarder nous

offre une plongée dans les coulisses du cinéma aux côtés des plus grands avec lesquels il a collaboré Ridley Scott, Tim Burton, Luc Besson, Jean-Pierre Jeunet, et bien d’autres encore.

Il a été aussi storyboardiste pour des clips vidéos musicaux (Madonna, Michael Jackson), des publicités et des jeux vidéos. Avec cette exposition, vous découvrirez une présentation de son travail au travers d’œuvres emblématiques comme “Gladiator”, “La Chute du faucon noir”, “le Cinquième Élément” ou “Le Règne Animal”, ainsi que des travaux personnels et des projets inaboutis.

Cela par l’intermédiaire de dessins, de recherches graphiques et de storyboards. À cette exposition intérieure vient se rajouter une exposition extérieure dans la ville de Langueux présentant des images de différents films et projets. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-11

Rue Saint-Pern Le Point Virgule

Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne

