Exposition L’été des colporteurs Kutzenhausen, dimanche 7 juillet 2024.

Exposition L’été des colporteurs Kutzenhausen Bas-Rhin

Découverte de l’histoire du colportage, du patrimoine rural de la région, et de l’ambiance d’autrefois au travers de cette exposition et des nombreuses animations qui la complète.

Découvrez l’histoire fascinante du colportage et plongez dans l’ambiance d’une époque révolue une occasion précieuse de découvrir le riche patrimoine rural de la région, tout en vous permettant de vivre une expérience mémorable en famille ou entre amis grâce aux nombreuses animations qui complètent cette exposition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 11:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

L’événement Exposition L’été des colporteurs Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte