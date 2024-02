Exposition Les yeux dans les yeux, le portrait dans les collections du Musée Bertrand Châteauroux, samedi 13 avril 2024.

Exposition Les yeux dans les yeux, le portrait dans les collections du Musée Bertrand Châteauroux Indre

Mercredi

Le Musée Bertrand, riche de près de 17 000 œuvres, dispose d’une importante collection tournée autour du portrait, particulièrement pour la période du XVIIe siècle à la première moitié du XXe siècle. Cette exposition a pour objectif de faire découvrir la richesse d’un fonds encore méconnu.

L’exposition présente une sélection d’une centaine de pièces, souvent inédites. Le choix a été guidé par un souci de transversalité et de médiums variés. Peintures, sculptures, arts graphiques et photographies rythmeront ainsi le parcours. Cet ensemble permet d’illustrer un sujet pour la première fois mis à l’honneur à Châteauroux et d’évoquer des thématiques diverses. Ainsi, le parcours s’articulera autour de plusieurs sections différentes la figure historique et allégorique mais aussi le militaire, le berrichon, etc. Des incontournables de l’histoire de l’art seront également abordés comme le nu ou le modèle ainsi que des sujets sociaux ou sociétaux comme le travailleur ou la célébrité mais aussi le portrait d’artiste (masculin et féminin). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-31

2 rue descente des Cordeliers

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire museebertrand@chateauroux-metropole.fr

L’événement Exposition Les yeux dans les yeux, le portrait dans les collections du Musée Bertrand Châteauroux a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme