Exposition « Le dormeur du rivage » Veules-les-Roses, samedi 6 juillet 2024.

Exposition « Le dormeur du rivage » Veules-les-Roses Seine-Maritime

Le Département de la Seine-Maritime propose l’exposition Le dormeur du rivage, qui retrace le parcours de soldats lors du Débarquement à travers l’œil du photographe Jean-Christophe Ballot, et une mise en texte de Laurence Meiffret. L’histoire du Débarquement est racontée en 44 photographies en lien avec les textes FR/GB. Liée à Lire à la Plage, l’exposition sera enrichie d’une mise à disposition d’ouvrages, Un programme d’animations lecture proposera des rencontre avec le photographe.

L’exposition sera présentée sur des cubes auto-portants de 120×230 cm, avec impression des photographies en grand format, sur l’espace public, dans chacune des 12 communes accueillant l’opération Lire à la Plage, réalisée par le Département. Elle sera donc en accès libre, gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite. Les médiateurs des cabanes Lire à la Plage apporteront un complément d’informations orale ou le flyer explicatif pour les visiteurs nécessitant un accompagnement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-08-25

Front de mer

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie

