Exposition Jules Vedrines Bussière-Dunoise, samedi 20 juillet 2024.

Exposition Jules Vedrines Bussière-Dunoise Creuse

La Bascule organise son exposition d’été sur Jules Védrines As de l’aviation (1881-1919).

Une stèle est érigée à Bussière-Dunoise, tout près du village du Mont à l’endroit où Jules Védrines a atterri, aux commandes de son monoplan Morane, le 2/04/1911.

Cette exposition permet de découvrir ou redécouvrir un des pilotes les plus célèbres de l’histoire des débuts de l’Aviation Française.

Védrines, « toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus osé », est un personnage surprenant au caractère atypique, aux nombreux exploits et records, aux multiples qualités. .

2024-07-20 14:00:00 à 2024-08-11 18:00:00

Début : 2024-07-20 14:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

Salle des fêtes

Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine

