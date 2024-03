Exposition Jeux de motifs Touques, mardi 2 avril 2024.

Exposition Jeux de motifs Touques Calvados

Le motif revient en force. Le décor issu de la matière ou du geste donne le ton. S’entrechoquent joyeusement des dessins de toutes fores, inspirations et couleurs. De style art déco, ethnique, végétal, pop…les pois, les fleurs, les motifs géométriques et les rayures célèbrent la vie. Les créations singulières imaginées et façonnées par les huit artisans d’art de l’exposition invitent à se questionner sur la place du motif dans les métiers d’art. Objets décoratifs et utilitaires, créations textiles, bijoux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

La Galerie des Créateurs

Touques 14800 Calvados Normandie creaculture@orange.fr

