Exposition Impression Carton MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre, lundi 1 juillet 2024.

Exposition Impression Carton MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Une œuvre impressionniste provenant de la collection du MuMa va être interprétée par plus de cent cinquante élèves du collège Jean Moulin au Havre. Cette interprétation agrandie sera réalisée en pixels de cartons d’emballages alimentaires avec l’artiste plasticienne Claire le Breton, et avec l’aide du dispositif CARTON-PIXEL* conçu spécialement à cet effet. La peinture de référence sera divisée en plusieurs parties afin que le résultat final soit le résultat de la juxtaposition de 4 à 6 parties agrandies.

Le dispositif CARTON-PIXEL sera installé au collège pendant plusieurs mois. Seront ensuite confectionnés des cadres sur mesures afin de mettre en valeur cette interprétation collective et colorée et de pouvoir l’exposer dans un premier temps au collège puis au MuMa.

* Ce dispositif a été créé par l’association l minuscule pour proposer une manière ludique et éco responsable de se réapproprier des œuvres en deux dimensions.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-09-30

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie lminuscule1@gmail.com

