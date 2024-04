Exposition I Abelle SAUVAT Peinture Nogent-le-Rotrou, samedi 6 avril 2024.

Exposition I Abelle SAUVAT Peinture Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Exposition peinture I Abelle Sauvat

• Vernissage samedi à 6 avril à 18h

• Expo du 6 au 27 avril 2024

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Accès libre

A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !!

Exposition peinture I Abelle Sauvat

» Chaque être possède un paysage qui correspond à son âme »

Werner Erzog.

Les arbres sont depuis toujours des compagnons fidèles et fascinants.La genèse de mon travail se situe dans une région du Nord de l’Allemagne le » Teufels moor » ( marais du diable) où j’ai éffectué de nombreux séjours.

La beauté de la plaine infinie d’une parfaite horizontalité, transpercée par la. Verticalité des arbres dressés comme des sentinelles, à décidé de l’orientation de mon travail.

Je creuse et fouille » ce matériau » expérimentant supports et matières.

• Vernissage samedi à 6 avril à 18h

• Expo du 6 au 27 avril 2024

Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 18h I Accès libre

A découvrir sans faute à la Galerie In Situ !! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-27

5 Rue du Paty

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Exposition I Abelle SAUVAT Peinture Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-03-29 par OT DU PERCHE