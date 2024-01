Exposition : Hors- limite « Dans la peau d’un sportif » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au mardi 30 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du résidence autour de l’Education aux Médias et à l’Information, venez retrouvez une réflexion sur les sportifs et leurs vies à travers divers clichés et écoutes sonores

De novembre 2023 à mars 2024, une classe de 4e du collège Camille Claudel (13e) a accueilli en résidence le journaliste sportif de radio Guillaume Battin, en partenariat avec Radiofrance. Durant 3 mois, accompagnés de leurs enseignants, ils se sont initiés à l’interview et ont rencontré des sportifs et des sportives qui leur ont parlé de leurs parcours, des discriminations parfois subies. 5 podcasts ont été produits et sont proposés à l’écoute, dans un dispositif d’exposition qui présentera aussi le travail photographique de jeunes de l’Association 13 pour Tous.

Vernissage le samedi 6 avril à 17h

Entrée Libre

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/