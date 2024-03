Exposition Épiderme Kaysersberg Vignoble, vendredi 13 septembre 2024.

Exposition Épiderme Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Découvrez les oeuvres de Céline Martin et Claude Lory avec leurs recherches sur le toucher, le processus de soin et la reconstitution végétale.

Deux artistes Céline Martin et Claude Lory expose leurs créations dans cette ancienne abbaye romane du XIIème siècle.

Épiderme couche superficielle de la peau qui recouvre le derme. Il est sensible et ressent le contact le plus doux, mais aussi la douleur. Il nous permet d’être en lien avec notre environnement.

Ce sujet de l’enveloppe imprègne la recherche de Céline Martin et Claude Lory le toucher, le processus de soin, la reconstitution végétale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 18:00:00

fin : 2024-09-13 19:00:00

12 rue du Val St Jean

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est alexandramorardet@gmail.com

