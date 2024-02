Exposition des œuvres au Tympan Goujounac, samedi 2 mars 2024.

Exposition des œuvres au Tympan Goujounac Lot

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition.

Venez découvrir les peintures de Milo, François, Blériot, C. Elle et Karina !

Vernissages le samedi 2 mars et 6 avril à 11 h.

Exposition visible aux horaires d’ouverture (jeudi 15h-22h et samedi 10h-13h) et sur RDV au 06 70 00 81 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-04-27

Café associatif Le Tympan

Goujounac 46250 Lot Occitanie

L’événement Exposition des œuvres au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Cazals-Salviac