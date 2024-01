Exposition Déclinaisons chocolatées Kutzenhausen, lundi 1 avril 2024.

Exposition Déclinaisons chocolatées Kutzenhausen Bas-Rhin

Cette exposition met en lumière de magnifiques œuvres en chocolat, comprenant des moulages et des créations artistiques comestibles. Elle met en avant les moules traditionnels de Gertswiller, tout en explorant l’histoire du chocolat et ses diverses déclinaisons.

Cette exposition met en lumière de magnifiques œuvres en chocolat, comprenant des moulages et des créations artistiques comestibles. Elle met en avant les moules traditionnels de Gertswiller, tout en explorant l’histoire du chocolat et ses diverses déclinaisons. En prévision de la période de Pâques, des chocolatiers professionnels contribuent à l’événement en créant des moules et des œuvres en chocolat. L’ouverture de l’exposition se fera sous la forme d’un salon du chocolat, offrant aux visiteurs l’occasion de déguster une variété de chocolats de qualité ! Cet événement allie ainsi l’art, la tradition et la dégustation pour célébrer la passion du chocolat.

Programme complet sur www.maison-rurale.fr. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00



L’événement Exposition Déclinaisons chocolatées Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte