Exposition de peintures par Jean-Baptiste Rey Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, mercredi 19 juin 2024.

L’exposition de Jean-Baptiste Rey aux Moutiers-en-Retz une invitation à la contemplation !

Découvrez un monde où la toile devient une fenêtre ouverte sur l’âme de l’artiste.

Jean-Baptiste Rey, un talentueux peintre

L’artiste propose une exposition exceptionnelle aux Moutiers-en-Retz. Ses œuvres, imprégnées de passion et d’émotion, captivent le regard et éveillent l’esprit. Dans cette exposition, vous découvrirez des paysages envoûtants, des natures mortes saisissantes et des portraits qui semblent respirer. Les couleurs se mêlent et dansent, créant une symphonie visuelle qui transcende le quotidien.

Les peintures et aquarelles de l’artiste

Jean-Baptiste, avec son pinceau magique, transporte les visiteurs dans des mondes imaginaires et réels, où chaque coup de peinture raconte une histoire.

Laissez-vous envoûter par la douceur des tons pastel, la puissance des contrastes et la subtilité des détails. Vous vous perdrez dans les ruelles pittoresques de ses toiles, vous vous émerveillerez devant les reflets dans l’eau, et vous ressentirez l’âme des personnages figés dans le temps.

L’exposition de Jean-Baptiste Rey est un voyage artistique que vous n’oublierez pas de sitôt. Venez, regardez, ressentez… et laissez-vous emporter.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19

fin : 2024-06-19

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

