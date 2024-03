Exposition de peintures de Robert Croizet Pithiviers Pithiviers, jeudi 25 avril 2024.

Exposition de peintures de Robert Croizet Exposition de peintures abstraites à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais, réalisées par un artiste autodidacte, Robert Croizet. 25 avril – 31 mai Pithiviers Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Début : 2024-04-25T09:30:00+02:00 – 2024-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T13:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:30:00+02:00

À propos de l’artiste : » Après une vie active dans différents domaines, j’ai pris la décision de me consacrer à la peinture en 2018. J’utilise principalement de l’acrylique au couteau.

Supports et outils sont pour moi le vecteur de communication de mes émotions ; ils m’aident à

traduire mon imagination le plus fidèlement possible. J’ai choisi l’abstrait en rêvant devant les

toiles de Nicolas de Staël, de Pierre Soulages, de Georges Mathieu et bien d’autres connus ou

moins connus. J’aime penser que le spectateur se laisse porter par mon univers. »

