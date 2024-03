Exposition de peintures d’Amélie Noël Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac, vendredi 20 septembre 2024.

Exposition de peintures d’Amélie Noël Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Les paysages tropicaux et l’Asie sont une source d’inspiration pour Amélie Noël, jeune artiste autodidacte. Une créativité sensible aux représentations d’un monde naïf, idyllique, débordant de poésie et de mélancolie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 14:30:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tourisme@villedejonzac.fr

