EXPOSITION DE MALLORY CHAUVEAU ET MARIANNE ABOUGIT Salle de la Marine Pornic, vendredi 21 juin 2024.

EXPOSITION DE MALLORY CHAUVEAU ET MARIANNE ABOUGIT Salle de la Marine Pornic Loire-Atlantique

Une exposition de deux artistes Marianne Abougit et Malloquen vous font découvrir leurs univers. Deux visions à la fois différentes et complémentaires du monde y sont proposées.

Marianne Abougit accroche ici des toiles colorées suggérant des ambiances de paysages avec parfois quelques cabanes de pêcheurs typiques de la côte. Ses toiles sont le plus souvent traitées à la peinture à l’huile.

Malloquen nous montre un travail floral graphique à la fois hypnotique et bucolique. Elle traite ses sujets de manière singulière au fusain auquel elle ajoute la couleur à la peinture acrylique pour enchanter son trait.

Les deux artistes se rejoignent dans leur façon d’appréhender les formes et les couleurs.

Se dégage de leurs toiles une ambiance, une atmosphère particulière. Deux approches différentes et complémentaires pour une exposition riche en dialogues.

Malloquen Depuis 2018, je propose des dessins naïfs au fusain agrémentés de formes colorées. Mon univers de prédilection est le végétal, thématique que je présente cette année. J’explore les techniques mixtes avec parfois l’ajout de collages et du posca.

J’ai exposé mes poissons lors de l’exposition Fish and fish en 2019 à la Maison du Chapitre, et je suis très heureuse de revenir exposer à Pornic avec la peintre M.A.

Marianne Abougit Née dans une famille d’artistes, à travers mes parents et mes grands-parents j’ai ressenti la présence de la création depuis mon enfance. J’ai commencé par le dessin de manière timide, puis en grandissant, la peinture est peu à peu devenue une passion, un espace serein où j’évoluais en confiance. Face à l’inquiétude et l’intranquillité que m’inspirait le monde qui m’entourait, j’y ai construit un espace paisible.

C’est dans une peinture libre que je m’abandonne, vaste champ des possibles où ce qui m’entoure est une source d’inspiration sans fin.

Travailler les formes vers l’épure, casser les perspectives traditionnelles, introduire des plages de couleur, faire vibrer mes œuvres entre elles… Ma démarche artistique résonne au son de ma quête de simplicité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 11:00:00

fin : 2024-06-21 18:30:00

Salle de la Marine Rue de la Marine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

