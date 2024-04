Exposition de l’Atelier Lez’Arts Place de la Gare Buxy, samedi 4 mai 2024.

Exposition de l’Atelier Lez’Arts Place de la Gare Buxy Saône-et-Loire

Ce n’est pas moins de 33 enfants, âgés de 6 à 13 ans, qui présenteront leurs œuvres lors de cette quinzaine qui sera riche en couleur et en originalité. Entourés et guidés par Sylvie Ribeyre, les artistes de L’atelier Lez’Arts ont choisi l’art de récupération pour s’exprimer et transmettre leur passion pour l’art.

L’art de récupération est un mouvement d’art moderne qui consiste à réutiliser des objets et des matières pour en faire des œuvres.

Les artistes en herbe avaient pour objectif de développer leur créativité en utilisant des techniques variées. Détourner les objets, acquérir des techniques simples autour des matières (plastique, papier, carton). C’est ainsi que les enfants ont rapproché, superposé, relié, assemblé, découpé, trié, empilé… pour créer en solo ou en groupe.

Les artistes de L’Atelier Lez’Arts se sont appuyés sur la création d’artistes tels qu’Arman, Vik Muniz, Bordalo II et tant d’autres.

Nous vous invitons à venir nombreux découvrir cette exposition gratuite et ouverte à tous.

Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience artistique enrichissante et inoubliable ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-16 12:30:00

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccscc.fr

