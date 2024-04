Exposition « De l’art dans nos jardins » Vinon, dimanche 19 mai 2024.

Exposition « De l’art dans nos jardins » Vinon Cher

Exposition « Art dans nos jardins » organisée par le comité des Fêtes de Vinon.

Environ 40 artistes exposant dans une dizaine de jardins du village de Vinon et Bannon.

Vinon ouvre ses jardins à l’art !

Le comité des fêtes de Vinon propose aux amateurs d’art une série d’expositions dans les jardins du village.

Départ du Café communal Circuit fléché.

Restauration possible au bar-brasserie « Le Baroudeur ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire j.francoisjoly@orange.fr

