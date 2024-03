Exposition David Hockney Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, samedi 6 avril 2024.

Exposition David Hockney Normandism 6 avril – 14 septembre, certains samedis Musée des Beaux-Arts de Rouen Prise des billets le jour-même à partir de 10h dans la limite des places disponibles – Tarif : 5 € / Nb de personnes max : 30 ou 15 (LSF) / Durée : 1h

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-14T16:30:00+02:00 – 2024-09-14T17:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, le musée des Beaux-Arts de Rouen propose une exposition intitulée « Normandism » consacrée au peintre britannique David Hockney.

Du 22 mars au 22 septembre 2024, vous pourrez admirer des portraits et des paysages inédits de l’artiste !

Des visites commentées pour les individuels seront organisées les jours suivants :

Le 6/04/2024 à 11h et à 15h

Le 20/04/2024 à 10h30 (Audio description) et à 15h

Le 11/05/2024 à 15h

Le 25/05/2024 à 11h et 16h30

Le 15/06/2024 à 11h et à 16h30

Le 22/06/2024 à 11h et 16h30

Le 14/09/2024 à 11h et 16h30 LSF (Langue des signes française)

Période Juillet – Août : tous les samedis à 11h et à 16h30

ATTENTION : Pas de visite organisée le samedi 3/08/2024

Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie