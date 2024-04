Exposition collective Ombre et Lumière Rue de la Vieille Église Eygalières, vendredi 5 avril 2024.

Exposition collective et Salon d’art à thème « Ombre et Lumière », dans l’ancienne Église Saint-Laurent à Eygalières, du 6 au 21 avril 2024

Exposition proposée par l’association Eygalières Terre d’Artistes



Une vingtaine d’artistes contemporains, peintres, photographes, sculpteurs et plasticiens présenteront les œuvres qu’ils auront créées spécialement autour de cette proposition. Seront également exposées des œuvres de grands peintres disparus ayant travaillé à Eygalières sur ce thème.



C’est un nouveau défi lancé par l’Association Eygalières Terre d’Artistes que de faire interpréter par les artistes le contraste révélateur entre l’Ombre et la Lumière.

L’ombre est fondamentalement et par définition l’absence de lumière. Elle est la trace de l’obstacle, mouvante, graduelle et polymorphe. Plus le contraste est élevé entre l’Ombre et la Lumière, plus le relief et les volumes sont marqués; la couleur et ses dégradés, ainsi que l’imaginaire, y ont également un rôle majeur.



Entrée libre tous les jours 11h-13h et 15-19h



Vernissage vendredi 5 avril à 17h30 en présence des artistes .

Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent

etda@free.fr

