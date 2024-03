Exposition collective L’art dans tous ses états ou « L’Hymne à la vie » Maison du Patrimoine Mesquer, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

La saison culturelle de l’été 2024 sur la côte d’Amour et notamment à Mesquer-Quimiac débute par une exposition à la Maison du Patrimoine (face à la Mairie) avec quatre artistes régionaux : peintres, sculptrice et photographe.

Ces créateurs, au talent reconnu, vous feront découvrir leurs univers respectifs de l’art et de ses multiples facettes.

Brigitte PANE, issue d’une formation de sculptrice, dévie rapidement vers le modelage et les matières qui se matérialisent : plâtre, terre, papier, porcelaine, bronze, résine, pour transfigurer la représentation du corps féminin.

Pour MARIDES, le figuratif et l’aquarelle avaient toujours été ses choix. Mais le trait va peu à peu s’estomper pour laisser place à la couleur. L’acrylique pour son onctuosité devient sa technique principale. Le travail au couteau sculpte les formes.

Nicolas BOCQUEL (La photo du mardi) jongle entre photographie et dessin. Ses impressions directes sur plexiglas sont le reflet d’une porte entrouverte sur une géographie imaginaire, intemporelle et onirique.

Marc LADRIERE est un peintre abstrait matiériste qui utilise des tissus, du plâtre, du sable et autres matériaux pour proposer une création où l’infiniment petit rencontre l’infiniment grand.

Ces quatre artistes vous invitent à découvrir leurs parcours singuliers et à partager avec eux leur travail de création artistique

