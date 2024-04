Exposition Christian Rouchouse Salle du conseil Plouider, jeudi 2 mai 2024.

Exposition Christian Rouchouse Salle du conseil Plouider Finistère

Photographe, auteur vivant en Finistère Nord depuis 2018, présente…COMPOSITES…

Une sélection sur 50 ans de photographies personnelles en argentique et numérique sur des thèmes variés et en différents formats.

Un parcours d’images en Noir et Blanc, Sépia ou Bleue, des compositions graphiques, des instants saisis et des paysages Bretons.

Opérateur de studio de photographie publicitaire et industrielle de 1972 à 2005.

Photographe auteur adhérent au CA d’Artistes à la Bastille de 1992 à 2015.

Nombreuses expositions collectives et individuelles en région Ile de France ainsi qu’à Brest et Plouguerneau.

Adhérent de l’association ACBL, Art contemporain dans les chapelles du Léon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 08:30:00

fin : 2024-05-30 17:00:00

Salle du conseil Place St didier

Plouider 29260 Finistère Bretagne

