EXPOSITION AU PAYS DE L’OR BLEU Langogne, mardi 23 avril 2024.

Maîtriser, utiliser, préserver l’eau en Lozère.

Les archives départementales restitueront au public leurs travaux autour de la mémoire du village englouti de Naussac et de la construction du barrage. Cette restitution a donné lieu à un partenariat avec les Scènes Croisées de Lozère dans le cadre de leur programmation 2023-2024.

Exposition augmentée d’un module consacré à Naussac, son barrage et son village englouti. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23

fin : 2024-06-08

11 Boulevard De Gaulle

Langogne 48300 Lozère Occitanie

