Exposition ARABOFUTURS à l’Institut du Monde Arabe L’Institut du Monde Arabe Paris, mardi 23 avril 2024.

Du mardi 23 avril 2024 au dimanche 27 octobre 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

L’exposition ARABOFUTURS réunit les œuvres de 17 vidéastes, plasticiens, photographes et performeurs qui utilisent les motifs de la science-fiction ou du fantastique pour questionner les certitudes et les acquis de notre présent. Une invitation à entrer de plain-pied dans le monde onirique des nouveaux imaginaires arabes.

17 artistes vidéastes, plasticiens, photographes, performeurs, y renouvellent les perspectives, redéfinissent les identités et cherchent à offrir des contre-récits et de nouveaux possibles au réel.

Mondialisation, modernité, écologie, migrations, genre ou décolonisation sont quelques uns des sujets de prédilection de ces artistes, qui utilisent des motifs de la science-fiction ou du fantastique pour questionner, et remettre en cause les certitudes et les acquis de notre présent.

Commissariat : Elodie Bouffard et Nawel Dehina

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005

Contact : https://www.imarabe.org/fr/expositions/arabofuturs

4-Skyseef – BD (1)