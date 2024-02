Exposition » Anne Eppler et Jade Jouvin » Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy, samedi 6 juillet 2024.

Avec une écriture qui dépasse l’usage des mots, Anne EPPLER et Jade JOUVIN convoquent l’intime et le personnel. Les deux jeunes artistes, diplômées de l’ENSA de Dijon, nous entrainent dans un univers où chacun peut s’imaginer l’histoire qui se cache

derrière un visage ou une scène. Que ce soit en photographie, en dessin ou en vidéo, ces schémas narratifs viennent alors questionner les limites entre réalité et fiction. EUR.

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

