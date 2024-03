[Exposition] Abstract Dieppe, vendredi 29 mars 2024.

[Exposition] Abstract Dieppe Seine-Maritime

Lundi

Venez découvrir l’exposition d’huile sur toile de Yann Pelcat à l’Hôtel de Ville de Dieppe !

Yann Pelcat est un artiste dont la passion pour l’art transcende les limites de la représentation traditionnelle. Pour lui, l’art est bien plus qu’une simple reproduction de la réalité, c’est une expérience émotionnelle profonde. Il croit fermement que l’abstraction, souvent mal comprise, est tout aussi réelle que toute autre forme d’expression artistique.

À travers ses œuvres, Yann Pelcat cherche à provoquer des émotions et des sentiments chez ceux qui les contemplent. Pour lui, une œuvre d’art abstraite, par sa couleur, sa matière et sa lumière brute, plonge au plus profond de l’âme humaine, réveillant des réactions viscérales. Ses toiles ne sont pas simplement des compositions techniques, mais plutôt des portails vers des mondes intérieurs, des reflets de l’âme.

Venez découvrir l’exposition d’huile sur toile de Yann Pelcat à l’Hôtel de Ville de Dieppe !

Yann Pelcat est un artiste dont la passion pour l’art transcende les limites de la représentation traditionnelle. Pour lui, l’art est bien plus qu’une simple reproduction de la réalité, c’est une expérience émotionnelle profonde. Il croit fermement que l’abstraction, souvent mal comprise, est tout aussi réelle que toute autre forme d’expression artistique.

À travers ses œuvres, Yann Pelcat cherche à provoquer des émotions et des sentiments chez ceux qui les contemplent. Pour lui, une œuvre d’art abstraite, par sa couleur, sa matière et sa lumière brute, plonge au plus profond de l’âme humaine, réveillant des réactions viscérales. Ses toiles ne sont pas simplement des compositions techniques, mais plutôt des portails vers des mondes intérieurs, des reflets de l’âme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 08:30:00

fin : 2024-03-29 17:00:00

Hôtel de Ville

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Exposition] Abstract Dieppe a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie