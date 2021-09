Martres-Tolosane Bibliothèque Haute-Garonne, Martres-Tolosane Exposition « Abécédaire d’une faune recomposée » Bibliothèque Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 6 novembre au mercredi 22 décembre à Bibliothèque

”Abécédaire d’une faune recomposée” est un projet de livre illustré. Il est l’aboutissement d’une expérience graphique qui vous proposera sur les pages paires une faune ”recomposée” à partir des éléments graphiques constituant la faune reconnaissable des pages impaires. 3 animaux par lettre de l’alphabet, 78 animaux et leurs versions recomposées, soit 156 illustrations, composeront ainsi cet abécédaire.

Gratuit / Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

