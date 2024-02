Exposition 80ème Anniversaire de la Bataille de Normandie Château d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom, lundi 15 avril 2024.

Exposition 80ème Anniversaire de la Bataille de Normandie Château d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Suisse Normande Tourisme lancera au 15 avril une exposition originale et unique retraçant les

événements liés à la Bataille de Normandie en Cingal Suisse Normande. Ainsi, 24 panneaux seront installés en plein air, face aux vestiges du Château d’Harcourt ; témoins à travers les âges. Afin de relater ces événements de la façon la plus exhaustive possible, Suisse Normande Tourisme s’est appuyé sur l’expertise d’historiens, collectionneurs et reconstituteurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-11-15

Château d’Harcourt Allée Cavalière

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

